Olieprijs op hoogste punt van het jaar door lagere productie in Rusland

De prijs voor een vat Noordzeeolie steeg dinsdag voor het eerst in tien maanden tot boven de 90 dollar (84 euro). Dit kwam doordat Rusland bekendmaakte dat het zijn olieproductie langer beperkt. Saoedi-Arabië doet hetzelfde.

Door het nieuws steeg de prijs zo'n 1,5 procent, tot iets boven de 90,37 dollar. Inmiddels is hij alweer iets gezakt, maar nog altijd is Noordzeeolie duurder dan het in maanden is geweest. Ook de prijs van Amerikaanse olie bereikte dinsdag het hoogste punt van dit jaar.

Rusland maakte dinsdag bekend dat het tot het einde van het jaar 300.000 vaten per dag minder produceert. Die beperking had het land eerder al ingevoerd, maar het was tot vandaag onduidelijk hoelang de Russen daarmee zouden doorgaan.

Saoedi-Arabië kwam dinsdag ook met het nieuws dat het tot het einde van dit jaar minder produceert. Daarbij gaat het zelfs om een miljoen vaten minder per dag. In beide gevallen duren de beperkingen langer dan marktvolgers hadden verwacht.

Brandstofprijzen gaan mogelijk nog verder omhoog

Olieprijzen stijgen al langere tijd. Daardoor betalen we aan de pomp de laatste tijd ook steeds meer. Vergeleken met eind juni betaal je nu zo'n 30 cent meer voor een liter benzine of diesel. Een aanzienlijk deel daarvan komt overigens door een accijnsverhoging die begin juli is ingegaan.

Als een vat olie langere tijd rond of boven de 90 euro kost, gaan de brandstofprijzen de komende tijd mogelijk verder omhoog. De pompprijzen volgen de ontwikkelingen op de internationale oliemarkten vaak met enige vertraging.