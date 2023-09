Ook kledingketen Shoeby in de problemen door nasleep coronacrisis

Delen via E-mail

Modeketen Shoeby zit in de problemen en probeert een faillissement te voorkomen. Het bedrijf kwam in moeilijkheden tijdens de coronacrisis en wil tot een akkoord komen met schuldeisers.

Dat blijkt uit een brief die in handen is van vakblad RetailTrends. Het verhaal wordt door topman Mitch van Deursen bevestigd aan RTL Nieuws.