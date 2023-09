Personeel Big Bazar voorkomt voorlopig dat keten failliet gaat

Het noodlijdende Big Bazar krijgt opnieuw extra tijd om een akkoord met schuldeisers te sluiten. De koopjesketen rekende zelf op een naderend bankroet na een gerechtelijke uitspraak op maandag. Een dag later wist de ondernemingsraad een faillissement voorlopig af te wenden.

De ondernemingsraad wil dat er een deskundige op het gebied van herstructurering wordt aangesteld. Die moet financieel orde op zaken stellen. De rechter ging mee in dat verzoek in. Daardoor zitten diverse leveranciers en verhuurders, die het faillissement van de keten wilden aanvragen, voorlopig in de wachtkamer. Dat bevestigt een woordvoerder van de rechtbank van Amsterdam, waar de faillissementsaanvragen zijn ingediend.

Hoeveel extra tijd dit oplevert voor Big Bazar is nog niet duidelijk. De rechtbank in Leeuwarden, waar het verzoek van de ondernemingsraad is gedaan, zegt nog niet te weten wanneer de rechter beslist over de mogelijke aanstelling van de deskundige.

Schulden lopen in de tientallen miljoenen euro's

Discountketen Big Bazar verkeert in grote financiële moeilijkheden en lijkt op omvallen te staan. Het bedrijf had eerder om een afkoelingsperiode gevraagd, om te kunnen reorganiseren en met schuldeisers in gesprek te gaan. Maar maandag besloot de rechter in Leeuwarden op basis van de schulden en verwachte omzet dat die extra afkoelingsperiode er niet zou komen.

Zo zouden de schulden inmiddels zijn opgelopen tot tientallen miljoenen euro's. Daarnaast leed de retailer van 2020 tot en met vorig jaar verliezen van 13 miljoen tot ruim 17 miljoen euro per jaar, deels ook vanwege de coronacrisis.

Na het afwijzen van de afkoelingsperiode op maandag zei de advocaat van Big Bazar dat de keten waarschijnlijk dinsdag failliet zou worden verklaard. Maar dat is door tussenkomst van de ondernemingsraad nog niet gebeurd.