Economische onzekerheid zorgt ervoor dat we minder vaak switchen van baan

We stappen iets minder snel over naar een nieuwe baan vanwege de economische onzekerheid in ons land. Ook is de groei van het aantal zzp'ers de laatste tijd afgevlakt.

Ongeveer een kwart van de werknemers in ons land staat open om over te stappen naar een andere baan, meldt Randstad Nederland. Vooral sectoren waar de krapte zeer groot is, zijn populair. Het gaat om de techniek, logistiek, kinderopvang en het onderwijs. In de jaren hiervoor was het percentage van potentiële overstappers iets hoger.

"Ook de extreme krapte is iets minder geworden, maar er staan nog steeds heel veel vacatures open", zegt arbeidsmarktdeskundige Bart van Krimpen tegen NU.nl. "En vanwege de toenemende vergrijzing zal er in veel sectoren de komende jaren nog steeds sprake zijn van een personeelstekort."

Ondanks de huidige recessie en toenemende economische uitdagingen, is de werkloosheid momenteel erg laag: 3,6 procent. Van Krimpen benadrukt dat dit voor werknemers hét moment is om over te stappen naar banen met toekomstperspectief. Voor werkgevers is het van groot belang om verder te kijken dan het cv en aandacht te geven aan het talent van mensen. "Daar ligt een grote uitdaging."

Door de huidige energietransitie en andere maatschappelijke opgaven blijft de vraag naar personeel groot. Dit tekort is in veel sectoren problematisch, zoals de bouw, het onderwijs, de kinderopvang en de techniek. De voortgang van de energietransitie, de overgang van het gebruik van fossiele energie naar energie uit hernieuwbare bronnen, wordt belemmerd door een tekort aan vakmensen. Het gaat dan bijvoorbeeld om monteurs van zonnepanelen.

Vooral de technieksector biedt veel kansen

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de werkloosheid zal toenemen als gevolg van de huidige en toekomstige economische omstandigheden. Deze voorspelling versterkt het belang van een toekomstbestendige loopbaankeuze.

De techniek biedt bijvoorbeeld veel kansen, met dit jaar een stijging van maar liefst 11 procent in openstaande vacatures ten opzichte van 2022. De grootste toename is te zien in het beroep van timmerman, met een stijging van 26 procent ten opzichte van vorig jaar. "Ondertussen zien we dus dat het aantal mensen dat van baan wisselt, licht daalt vanwege de economische onzekerheid", zegt Van Krimpen.

Ook vlakt de groei van het aantal zzp'ers af. "Maar dat betekent niet dat de trend is gekeerd. In de afgelopen jaren zijn veel mensen zzp'er geworden, vooral in de zorg is dat hard gegaan. Maar de recessie heeft een remmend effect."

Mannen overwegen vaker te wisselen van baan dan vrouwen

Uit jaarlijks onderzoek van Randstad blijkt dat 23,5 procent van de werknemers overweegt of heeft overwogen om over te stappen naar een van de krappe sectoren.