Op kamers gaan wordt nog moeilijker voor Nederlandse studenten

Het aantal Nederlandse uitwonende studenten is gedaald van 53 procent in 2015 naar 44 procent dit jaar. Dat is een gevolg van het groeiende tekort aan studentenwoningen en de invoering van het leenstelsel. En de situatie wordt mogelijk nog zorgwekkender.

Sinds de invoering van het leenstelsel is het voor Nederlandse studenten moeilijker geworden om op kamers te gaan. Dat blijkt uit de woensdag verschenen Landelijke monitor studentenhuisvesting van brancheorganisatie Kences. 48 procent van de studenten zegt dat de betaalbaarheid van kamers de voornaamste reden is om thuis te blijven wonen.

Daarnaast is het moeilijk om een kamer te vinden. Dit komt deels doordat het aandeel internationale studenten is toegenomen van 9 procent in 2015 naar 16 procent nu. "Al voelt ook deze groep natuurlijk druk bij het vinden van een kamer", vertelt Kences-directeur Jolan de Bie. "Internationale studenten zouden als oplossing wel vaker samen op een kamer kunnen slapen."

Vooral in de steden Amsterdam, Delft, Den Bosch, Eindhoven, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Zwolle is sprake van een zeer krappe woningmarkt voor studenten, blijkt uit de monitor.

Herinvoering basisbeurs veroorzaakt druk

Een oorzaak daarvan is dat in het collegejaar 2022/2023 minder mensen zijn gaan studeren. Dat heeft deels te maken met de herinvoering van de basisbeurs in het collegejaar 2023/2024. Hierdoor hebben sommige studenten de keuze gemaakt om een jaar te wachten met studeren. Een tweede oorzaak is de krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen jongeren makkelijker zonder diploma aan het werk.

Uit het onderzoek blijkt wel dat het tekort aan studentenwoningen in het afgelopen jaar is gedaald, na jaren van groei. In de grootste steden waren dit jaar ruim 23.000 studentenkamers te weinig. Vorig jaar waren dat er 27.000.

Zorgen over blijvend tekort

Naar verwachting zal het tekort aan kamers de komende jaren groter worden. Door de herinvoering van de basisbeurs krijgen studenten meer financiële vrijheid. Uitwonende studenten die recht hebben op de prestatiebeurs ontvangen dit jaar 439 euro per maand. Daarom is de verwachting dat het kamertekort in 2030 zal zijn verdubbeld, meldt Kences.