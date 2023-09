Loonstijging heeft haar piek voorlopig bereikt

De lonen in nieuwe cao's zijn in augustus 7,4 procent gestegen. Dat is historisch gezien nog steeds erg hoog, maar de piek van 8 procent die in juni werd bereikt lijkt daarmee voorbij.

In augustus werden slechts zeven cao's afgesloten voor tienduizend werknemers, blijkt uit voorlopige cijfers van werkgeversvereniging AWVN. In de zomermaand is het traditioneel gezien rustig als het gaat om cao-onderhandelingen.

De lonen gingen gemiddeld het meest omhoog in de papierindustrie, industrie, de voedingssector, groothandel, chemie, detailhandel en de overheid.

In juli was de loonstijging al afgezwakt tot 7,4 procent, maar die trend zet dus niet door. Op jaarbasis zijn de lonen tot nu toe met gemiddeld 7,4 procent gestegen. "We zien dat de loonstijging nog steeds op een hoog niveau blijft en dat is in lijn met onze verwachtingen", zegt een AWVN-woordvoerder. "Voor de coronacrisis waren loonstijgingen van 2 tot 3 procent al hoog."

Boodschappen nog steeds duur

De koopkracht van mensen in verschillende sectoren en bedrijven staat door de hoge inflatie al lange tijd onder druk. Werknemers kunnen met moeite hun energierekening betalen of komen aan het einde van de maand in de problemen.

Ook de boodschappen zijn nog steeds duur. Zo zijn voedingsmiddelen 10,3 procent duurder dan in augustus vorig jaar. Al is dit percentage gunstiger dan in juli, toen die prijzen nog 11,6 procent hoger waren dan een jaar eerder. De prijzen van diensten zijn in een jaar tijd met 5,4 procent gestegen en die van industriële goederen met 6,4 procent.