Frankrijk wil 'vleesachtige' namen voor vleesvervangers verbieden

Binnenkort kom je misschien geen plantaardige 'biefstuk' of 'spareribs' meer tegen in de Franse supermarkt. De Franse regering wil het gebruik van dierlijke namen voor plantaardige alternatieven aan banden leggen.

Boeren en vleesbedrijven strijden al lange tijd tegen termen als 'plantaardige burger' of 'veganistische worst'. Ze beweren dat die benamingen de consument in verwarring brengen.

Het is niet de eerste keer dat er wordt gediscussieerd over de benamingen van vegetarisch vlees. Het Europees Parlement stemde in 2020 al over de verwijzing naar dierlijke producten bij vleesvervangers. Volgens sommigen zouden de namen misleidend zijn.