Frankrijk werkt aan plan voor onbeperkt reizen met ov naar Duits voorbeeld

Frankrijk wil net als in Duitsland een ov-kaart voor een vast bedrag per maand invoeren. Daarmee kunnen reizigers maandelijks onbeperkt gebruikmaken van bijvoorbeeld regionale treinen. Dat bevestigde de Franse president Emmanuel Macron maandag.

Macron werd in gesprek met een populair YouTube-kanaal gevraagd naar het Duitse initiatief en of hij daar voorstander van is. Volgens de Franse president zijn premier Elisabeth Borne en minister van Transport Clément Beaune al begonnen met de voorbereidingen van zo'n plan. Alle Franse departementen die voorstander zijn van het idee, kunnen zich aansluiten, liet Macron weten.

In april ging in Duitsland het zogeheten Deutschlandticket in de verkoop. Daarmee kunnen reizigers elke maand voor 49 euro onbeperkt gebruikmaken van bus, tram, metro en trein. De intercitytreinen en hogesnelheidstreinen zijn niet bij het maandelijkse ov-abonnement inbegrepen.

Het Deutschlandticket werd ingevoerd na het succes van een vergelijkbaar initiatief in de zomer van 2022. Toen was het mogelijk om voor 9 euro een hele maand met het ov te reizen. Dat abonnement was verkrijgbaar in juni, juli en augustus en diende als middel om de impact van de inflatie en hogere energieprijzen in Duitsland te compenseren. Ook minister Beaune ziet de plannen als een steuntje in de rug voor de Franse bevolking.