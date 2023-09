Langstudeerders uit arme gezinnen krijgen toch energietoeslag

Studenten die langer over hun studie doen, komen toch in aanmerking voor een eenmalige energietoeslag als hun ouders een laag inkomen hebben. Dat meldt demissionair minister Carola Schouten van Armoedebeleid maandag.

In het oorspronkelijke voorstel om ook studenten via deze toeslag te helpen met de sterk gestegen energierekening, zou deze groep nog worden uitgesloten.

Alleen studenten die op 1 oktober de basisbeurs en een aanvullende beurs ontvangen, hadden er in eerste instantie namelijk recht op. Zij krijgen dan via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een eenmalige uitkering van 400 euro. Studenten die langer over hun studie doen dan de reguliere studieduur, en dus ook geen basisbeurs en aanvullende beurs meer ontvangen, vielen buiten de boot.

"De energierekening is lager dan vorig jaar, maar nog steeds een stuk hoger dan voorheen", zegt Schouten. "Mensen die al weinig hebben, kunnen die prijsstijgingen niet opbrengen en kunnen in de financiële problemen komen. Dit kan ook gelden voor studenten van wie de ouders niet kunnen bijspringen, of ze nou korter of langer studeren. Dit willen we voorkomen."

Of studenten recht hebben op de toeslag, wordt door DUO bekeken aan de hand van de laatst beschikbare gegevens over het inkomen van de ouders.