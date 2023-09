Aantal bewoners met huurachterstand bij woningcorporatie is licht gestegen

Het aantal huishoudens met een huurachterstand bij een woningcorporatie groeide met bijna 4 procent in 2022 ten opzichte van een jaar eerder. Ook klopten meer huurders bij de corporaties aan voor een betalingsregeling.

Het totale bedrag aan huurachterstanden bij corporaties was 173 miljoen euro in 2022. Voor de corporaties is dat 1,1 procent van de totale huurinkomsten. Dat bedrag ligt 1 miljoen lager dan in 2021.