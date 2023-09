Burn-out onder jongeren steeds groter probleem, vooral bij vrouwen

Steeds meer jonge werkenden hebben last van burn-outklachten. Bij jonge mannen heeft bijna een kwart (23 procent) te maken met dit soort klachten, bij vrouwen is dat zelfs bijna een op de drie (29 procent). Dat blijkt uit cijfers van kennisinstituut TNO en statistiekbureau CBS.

In het kort Steeds meer jonge werkenden hebben last van burn-outklachten.

De problemen komen door druk van buitenaf, stress op het werk en zorgen over de toekomst.

Met name hoogopgeleide jonge vrouwen zitten vaak thuis.

TNO ziet bovendien dat het aantal jongeren met dit soort problemen groeit. Zo had twee jaar geleden bijvoorbeeld 25 procent van de jonge vrouwen burn-outklachten. Inmiddels is dat dus 29 procent. Ook bij mannen is een stijging te zien.

De problemen komen vaak doordat jongeren veel druk voelen van buitenaf. Allereerst ervaren ze veel stress op het werk, omdat ze alles goed willen doen. Daarnaast hebben ze het idee dat ze altijd bereikbaar moeten zijn en voelen ze veel druk via sociale media.

Ook speelt mee dat jongeren zich vaak zorgen maken over hun financiële toekomst, bijvoorbeeld door de inflatie, hun studieschuld of hoge woonlasten. Daarnaast horen ze via media veel slecht nieuws over onder meer klimaat, corona en oorlog. In sommige gevallen komt daar de zorg voor kinderen nog bij.

Vooral in onderwijs en zorg veel problemen

Niet alleen stijgt het aantal jongeren dat klachten heeft, ze ervaren de klachten vaak ook als steeds ernstiger. Het zorgt dat meer en meer jongeren thuis komen te zitten. In vrijwel alle sectoren is een stijging van het verzuim te zien. Uitschieters zijn het onderwijs en de zorg. Met name hoogopgeleide jonge vrouwen zitten relatief vaak thuis.

"Mensen kunnen best wat stress aan en dat heb je soms ook nodig om te presteren. Maar het gaat mis wanneer je te veel en te lang onder druk staat", zegt psycholoog Thijs Launspach. "Vooral als je daar tussendoor niet van kunt herstellen. Dan wordt stress schadelijk en is het ongezond."

Hij merkt dat er soms een taboe rust op dit soort problemen. "Mensen hebben het gevoel dat ze perfect moeten zijn. Het is voor een deel van de jongeren moeilijk om je dan kwetsbaar op te stellen." Terwijl praten juist kan bijdragen aan een oplossing. "Als je kunt praten met mensen die je vertrouwt, helpt dat zeker. Je moet dan over je trots heen stappen."

Genoeg rust is van groot belang

Launspach hamert ook op het belang van genoeg rust. "Zorg dat je voldoende tijd hebt om te herstellen. Dat kan door genoeg te slapen, gezond te eten en te bewegen. Voor sommigen kan het helpen om te mediteren. Het gaat erom dat je een actieplan hebt voor het geval je tegen dit soort problemen aan loopt."