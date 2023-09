Veel geldnood bij jeugdzorg en gehandicaptenzorg

Veel zorginstellingen hebben het financieel moeilijk en komen in de rode cijfers terecht. Onder meer de jeugdzorg en de gehandicaptenzorg zitten vaak in geldnood. Maandag bleek al dat er ook veel problemen zijn in de ouderenzorg.

In het kort Veel zorginstellingen hebben geldproblemen, vooral jeugdzorg en gehandicaptenzorg.

Aantal instellingen dat verlies maakte is in 2022 verdubbeld.

Hoog verzuim en stijgende kosten zijn grootste problemen. Samenvatting gemaakt met behulp van AI. Deel je mening hier.

Advies- en accountantskantoor EY onderzocht bijna achthonderd jaarverslagen van zorgaanbieders. Ze ontdekten dat het aantal instellingen dat vorig jaar verlies draaide, is verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor.

De organisaties worstelen met een hoog verzuim en stijgende kosten, onder meer voor personeel. Daarnaast speelt mee dat de instellingen in 2021 nog compensatie kregen van de overheid vanwege de coronapandemie. Die opbrengsten vielen vorig jaar grotendeels weg.

Volgens de onderzoekers heeft bijna een derde van de onderzochte instellingen verlies gedraaid in 2022. De problemen vallen bij ziekenhuizen, revalidatiecentra en zelfstandige behandelcentra nog wel mee. Bij veel instellingen in de jeugdzorg en langdurige zorg is steeds vaker geldgebrek.