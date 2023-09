Nieuwe ronde STAP-budget geldt alleen nog voor erkende opleidingen

Het loket voor het STAP-budget, een potje van de overheid voor studiekosten, gaat 18 september voor de vierde keer open. Om misbruik te voorkomen kan de subsidie van 1.000 euro alleen voor erkende opleidingen worden aangevraagd.

Het totale budget is deze keer rond de 10 miljoen. Voorgaande keren zat er 34 miljoen en 20 miljoen euro in de pot. Dit was binnen enkele uren op. "Of het deze keer weer zo snel gaat, is moeilijk in te schatten", zegt de woordvoerder. "Er is minder budget beschikbaar voor een beperkter scholingsaanbod."