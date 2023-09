Big Bazar rekent op faillissement na afwijzing afkoelingsperiode

Big Bazar krijgt van de rechter niet de tijd om met schuldeisers tot een akkoord te komen. Daardoor is de kans groot dat de koopjesketen dinsdagochtend failliet wordt verklaard, zegt Oscar van Oorschot, de advocaat van Big Bazar.

Big Bazar had om de afkoelingsperiode gevraagd om zo te kunnen reorganiseren en met schuldeisers in gesprek te gaan. Maar door de afwijzing komt de winkelketen direct weer in betalingsproblemen. "We zijn weer geschoten wild", zegt Van Oorschot.