Aantal mode- en schoenenwinkels sinds coronacrisis met 10 procent gedaald

Het aantal modewinkels in ons land is sinds de coronacrisis met 10 procent gedaald. De hardste klappen zijn gevallen bij schoenenwinkels, damesmode en kinderkleding.

Online is een grote concurrent, maar de groei van de totale bestedingen aan kleding vlakt in zijn geheel af, zo blijkt uit cijfers van ABN AMRO.

De verplichte sluiting van winkels tijdens de coronapandemie en de explosieve groei van online heeft de krimp van het aantal fysieke winkels versneld. Ook vanwege de oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie en flinke kostenstijgingen kwamen er meer winkels in de problemen.

In de periode januari 2020 tot en met augustus 2023 is het aantal kledingwinkels met bijna 10 procent afgenomen. Met name in 2020 en 2021 was de daling met respectievelijk 4,3 procent en 4,9 procent groter dan in voorgaande jaren.

Een uitzondering op de daling is de forse toename van winkels in tweedehands kleding met bijna 11 procent in dezelfde periode. Sinds 1 januari 2010 is het aantal tweehandswinkels zelfs met 55 procent toegenomen tot 669 winkels in augustus.

De afname van het aantal fysieke modewinkels is al jaren aan de gang. Sinds 2010 is bijna een derde verdwenen. Zo is vooral het aantal winkels in kindermode (-60 procent) en in schoenen (-42 procent) sindsdien fors afgenomen.