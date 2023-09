Erdogan heeft goede hoop op doorstart van graandeal na afspraak met Poetin

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zegt vertrouwen te hebben in een snelle herstart van de graandeal. Hij sprak maandag met de Russische president Vladimir Poetin, die het akkoord in juli liet klappen.

Poetin stopte de graandeal omdat hij het niet eens was met de westerse sancties tegen Rusland voor de invasie van Oekraïne. De Russische president verkondigde de afgelopen maanden steeds dat hij niet weer in de graandeal zou stappen als het Westen niet aan zijn voorwaarden zou voldoen.

Rusland beklaagt zich over exportbeperkingen van Russische goederen zoals kunstmest. Poetin zegt al wekenlang dat hij een hervatting van de graandeal pas weer mogelijk acht zodra alle beperkingen voor de export van Russische goederen zijn opgeheven.

De export van deze producten valt niet onder de westerse sancties tegen Rusland, maar volgens Poetin is het Westen aan het "valsspelen". Zo is Rusland niet meer aangesloten op het internationale betalingssysteem SWIFT als straf voor de invasie van Oekraïne. En dat zou de handel hinderen.

Door de graandeal kon Oekraïne de graanoogsten veilig per schip over de Zwarte Zee exporteren. Een constante toevoer van graan moet voorkomen dat de graanprijzen wereldwijd stijgen. Een stijging zou met name voor arme landen problemen opleveren.