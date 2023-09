Prijzen in Turkije blijven ondanks hogere rente zeer hard oplopen

De prijzen in Turkije waren vorige maand gemiddeld 59 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is een groter verschil dan de 48 procent in juli.

In het kort De prijzen in Turkije waren in augustus 59 procent hoger dan een jaar eerder.

De horeca was 89 procent duurder en huisvesting een kwart duurder.

De centrale bank verhoogde de rente om de inflatie te remmen, maar het effect is nog niet zichtbaar.

Vooral in de horeca waren Turken in augustus meer geld kwijt, blijkt uit cijfers van het Turkse statistiekbureau TurkStat. De prijzen in hotels, kroegen en restaurants waren 89 procent hoger dan een jaar eerder. Huisvesting was slechts 25 procent duurder.

Vergeleken met juli waren de Turken in augustus 9 procent meer kwijt. Met name vervoer werd in augustus duurder ten opzichte van de voorgaande maand.

Turkije kampt al geruime tijd met een zeer hoge inflatie. Om hier wat aan te doen, heeft de centrale bank de rente een paar keer flink verhoogd. Het idee hierachter is dat sparen aantrekkelijker wordt en lenen juist minder aantrekkelijk. Dit moet ervoor zorgen dat mensen en bedrijven minder lenen en uitgeven, wat de prijsstijgingen afremt.

Tot dusver is dat nog niet gelukt. Mogelijk komt dit doordat de rente pas zeer recent is verhoogd. Vaak duurt het een tijdje voordat het effect hiervan te zien is.