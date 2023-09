Alarmerende geldproblemen in de ouderenzorg: 'Faillissementen liggen op de loer'

Steeds meer instellingen voor ouderenzorg zitten in financiële moeilijkheden. Als er niets verandert, zijn faillissementen volgens accountantskantoor BDO onvermijdelijk.

Tegelijkertijd lopen de inkomsten terug. Zo krijgen de instellingen vanaf volgend jaar minder geld om hulpbehoevenden te huisvesten. Ook komt er vanuit het kabinet een bezuiniging van 1,2 procent aan. En dat percentage loopt in de jaren daarna verder op. Verder is er druk vanuit de zorgverzekeraars om de tarieven laag te houden.

"Een financieel onhoudbare situatie dreigt. Kwaliteitsverlies en faillissementen liggen op de loer", zegt Mike Tagage van BDO Accountants & Adviseurs. Hij vreest dat er minder tijd is voor persoonlijke aandacht, dagbesteding of goede verzorging van ouderen. "Het is ronduit alarmerend en voorspelt niet veel goeds voor de komende jaren. Ingrijpen vanuit de overheid is noodzakelijk."