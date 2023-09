Binnenkort kan je per uur zien wat je stroom kost bij Eneco

Delen via E-mail

Klanten van Eneco kunnen binnenkort dynamische contracten afsluiten. Daarbij wisselen de stroomtarieven per uur en geldt voor gas dagelijks een andere prijs. Eneco is de eerste van de grote energiemaatschappijen die zo'n contract aanbiedt.

Op momenten dat er veel zonne- en windenergie beschikbaar zijn, zijn de stroomprijzen lager dan op momenten dat dit niet het geval is. Volgens Eneco kunnen klanten met het dynamische contract hun stroomverbruik hierop afstemmen.

Zij kunnen de energieprijzen dagelijks volgen in hun app en dan energie verbruiken op momenten dat de prijzen laag zijn. Bijvoorbeeld door de wasmachine aan te zetten of de elektrische auto op te laden als de stroom goedkoop is.