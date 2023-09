Milieuclubs: Nederland besteedt elk jaar 37,5 miljard aan fossiele subsidies

De Nederlandse overheid loopt nog meer geld mis door fossiele subsidies dan tot nu toe werd gedacht. Dat stellen drie grote milieuorganisaties na onderzoek in samenwerking met de TU Eindhoven. In totaal gaat het om 37,5 miljard euro per jaar.

De onderzoekers pleiten voor een rechtvaardige afbouw van alle fossiele subsidies vóór 2025. Nederland kan daarmee volgens de organisaties de klimaatdoelen voor 2030 in één klap halen, en heeft extra inkomsten om te investeren in verduurzaming en het tegengaan van energiearmoede.

Het rapport Rechtvaardig afbouwen van fossiele subsidies wordt maandag gepresenteerd door SOMO, Oil Change International en Milieudefensie. Volgens de onderzoekers is niet eerder zo gedetailleerd in kaart gebracht welke – veelal fiscale – regelingen onze overheid biedt om de productie en het gebruik van fossiele brandstoffen goedkoper te maken.

In totaal gaat het volgens de organisaties om 31 financiële regelingen van de overheid die van kracht waren tussen 2020 en 2022. Vooral scheepvaart en luchtvaart profiteren hiervan, staat in het onderzoek. De berekeningen zijn nagerekend door externe onderzoekers.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat laat in een reactie aan de NOS weten “druk bezig te zijn met het in kaart brengen van de fossiele subsidies”.