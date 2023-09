Indonesië wil buitenlandse investeerders lokken met 'gouden visum'

Indonesië wil buitenlandse investeerders aantrekken door zogenoemde gouden visa te verstrekken. Afhankelijk van de hoogte van het geïnvesteerde bedrag kunnen geldschieters voor een bepaalde periode van meerdere jaren in het land verblijven.

Het kopen van aandelen van Indonesische bedrijven of staatsobligaties geldt als investering, evenals de inleg in een spaar- of depositorekening in het land. Hoe hoger het bedrag, hoe langer het toegestane verblijf.