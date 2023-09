Belgische bankpresident denkt dat ECB rente verder gaat verhogen

De Europese Centrale Bank (ECB) zal de rente waarschijnlijk nog verder verhogen in de strijd tegen de hoge inflatie voordat een pauze wordt genomen. Dat zei de Belgische centralebankpresident Pierre Wunsch op de radio.

"Ik ben geneigd te zeggen dat we nog wat meer moeten doen", aldus Wunsch. Het is volgens hem te vroeg om te praten over een echte stop bij het verhogen van de rente in de eurozone, gezien de hardnekkige inflatie.