Winkels in Pakistan gesloten uit protest tegen hoge prijzen

Winkeliers in Pakistan hebben zaterdag door het hele land hun winkels gesloten uit protest tegen de sterk gestegen prijzen van elektriciteit en brandstof. In grote steden als Lahore, Karachi en Pesjawar waren ook markten dicht.

De winkeliers zeggen nu dat ze daardoor niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien omdat er te weinig geld is voor bijvoorbeeld voedsel. Zo zijn er spandoeken te zien bij verlaten bazaars waarop wordt geklaagd over de "onredelijke" verhogingen van rekeningen en belastingen. De Pakistaanse overheid stelt echter dat er geen alternatief is voor de prijsverhogingen.