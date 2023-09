Vaste energiecontracten zijn weer populair, maar grote groep wacht nog af

Sinds juni kunnen consumenten hun energieprijzen weer makkelijk voor langere tijd vastzetten, en dat deden ze massaal. Toch wacht een meerderheid nog met een vast contract. De groep met een variabel tarief is veel groter dan voor de energiecrisis.

Vooral sinds begin juni zetten mensen massaal hun energieprijzen vast, blijkt uit een rondgang langs energieleveranciers Eneco, Vattenfall en Essent. Toen besloten energieleveranciers weer meer vaste contracten aan te bieden, ook voor één en drie jaar.

Sinds die maand is de opzegboete bij het verbreken van het contract aangepast. Dat maakte het voor energieleveranciers makkelijker om contracten aan te bieden. Ook in juli en augustus sloten veel consumenten weer een vast contract af, stellen Eneco, Essent en Vattenfall.

In het afgelopen jaar waren vaste contracten amper beschikbaar. Energieprijzen schoten na het begin van de Oekraïneoorlog omhoog. Daardoor konden energieleveranciers hun prijzen niet meer lang vastzetten. Dat betekende ook dat aflopende vaste contracten niet verlengd werden.

"Bij ons had op het hoogtepunt in april 84 procent van de klanten een variabel contract", zegt een woordvoerder van Eneco. Bij alle energieleveranciers was dit begin april ongeveer 70 procent, blijkt uit de energiemonitor van toezichthouder ACM.

Groep met variabel contract groter dan voorheen

In de afgelopen maanden kozen dus weer meer mensen voor een vast contract. Toch blijft de groep met variabele tarieven groot ten opzichte van voor de energiecrisis, erkent de Eneco-woordvoerder. Aantallen kan ze niet geven.

Dat blijkt ook uit de recentste cijfers in de ACM-monitor van juli. Tot eind 2022 hadden jarenlang meer huishoudens een vast contract dan een variabel contract. In juli had nog maar een derde een vast contract en twee derde variabele prijzen. Ook bij Essent en Vattenfall heeft nog een merendeel een variabel contract.

Dat zo'n grote groep nog niet voor vaste contracten heeft gekozen, terwijl die alweer even beschikbaar zijn, is opvallend. Zeker aangezien energie-experts en energieleveranciers waarschuwen voor de onvoorspelbaarheid op de energiemarkt.

Zo liepen de inkoopprijzen van gas onlangs opeens op door stakingen in Australië. "Markten reageren tegenwoordig veel harder op (mogelijke) veranderingen in vraag en aanbod", zegt een woordvoerder van Vattenfall.

Energiemarkt blijft onzeker, maar klanten wachten

Essent-bestuurder Boudewijn den Herder kondigde in augustus lagere prijzen aan voor oktober, maar waarschuwde ook. "Ook al dalen prijzen al drie kwartalen op rij, het is onzeker hoe de markt zich deze winter ontwikkelt", zei hij. Essent heeft al te maken met hogere inkoopprijzen op de gasmarkt.

Of het zorgen baart dat er veel meer huishoudens een variabel contract hebben? Essent vindt van niet. "Dat is aan mensen zelf. Wij sturen niet op zoveel mogelijk vaste contracten, en dat mogen we ook niet. Waar een deel van de mensen op zoek is naar zekerheid voor de komende winter, kijken anderen het nog even aan", zegt een woordvoerder.

Afwachten op energiemaatregelen overheid

Bij Vattenfall zien ze dat afwachtende klanten hier wel enkele redenen voor hebben. "Wij zien dat ze wachten op wat de inkoopprijzen voor gas en stroom gaan doen. Ook de onduidelijkheid rondom de steunmaatregelen in 2024 en het aflopen van het prijsplafond kan een rol spelen", zegt een woordvoerder.

Het is de vraag of het demissionaire kabinet ook komend jaar energiesteun geeft aan een deel van de huishoudens.