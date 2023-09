Pensioenfondsen staan er een fractie slechter voor dan een maand geleden

Pensioenfondsen staan er nu financieel iets slechter voor dan een maand geleden, concludeert adviesbureau Aon. De gemiddelde dekkingsgraad is gedaald van 122 naar 121 procent. Dat kwam vooral doordat augustus niet zo'n goede maand voor beleggingen in aandelen was.

Gemiddeld hadden Nederlandse pensioenfondsen in augustus 1,21 euro in kas voor iedere euro aan pensioen die ze hebben beloofd. In juli ging het nog om een bedrag van 1,22 euro.

Het hardst daalden de aandelenkoersen in opkomende markten. Vooral de problemen met de Chinese economie zorgden voor verliezen. Zo zitten enkele grote Chinese vastgoedconcerns in zwaar weer. De economische situatie in het land is in de afgelopen maanden sowieso verslechterd. Dat merken onze pensioenfondsen via hun beleggingen.

Volgens Frank Andriessen, topman van de afdeling voor vermogensbeheer bij Aon, zijn de fondsen ondertussen hard bezig om zich aan te passen aan de nieuwe pensioenwet.