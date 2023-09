De leennormen worden strenger: wat betekent dat voor jou?

De leennormen worden bepaald aan de hand van cijfers van het Nibud. Omdat het leven het afgelopen jaar een stuk duurder is geworden, worden de leennormen nu ook aangescherpt. "Dat is eigenlijk heel logisch. Als je meer betaalt voor je boodschappen, hou je minder geld over om een lening af te lossen", zegt Karin Radstaak van het Nibud. Je kan door de nieuwe leennormen vanaf maandag dus minder lenen.

"We kijken bij het vaststellen van de leennormen naar verschillende gezinstypes", vertelt Earvin van Ginkel, beleidsmedewerker bij de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). Want welk bedrag je per maand nodig hebt, verschilt nogal per leefsituatie. "We berekenen de leefkosten van bijvoorbeeld een alleenstaande of een gezin met kinderen. Op basis daarvan worden de leennormen bepaald."