Import van Russische goederen neemt nog steeds af door Europese sancties

De handel tussen de Europese Unie en Rusland is behoorlijk afgenomen na de Russische invasie in Oekraïne. Door Europese sancties is vooral de import van Russische goederen fors gekrompen.

Het Russische aandeel in goederen die de EU heeft ingevoerd daalde van 9,6 procent in februari 2022 naar 1,7 procent in juni dit jaar, blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Dat percentage lag van 2002 tot 2022 tussen de 7 en 10 procent.

Het aandeel van Rusland in goederen die de EU heeft uitgevoerd nam af van 3,8 procent tot 1,4 procent. Tussen 2002 en 2022 ging tussen de 4 en 6 procent van de goederen naar Rusland.

Steeds minder fossiele brandstoffen uit Rusland

De afgelopen twee jaar is de EU merkbaar minder afhankelijk geworden van energie uit Rusland. Met name de aandelen van fossiele brandstoffen, zoals steenkool, aardgas en aardolie die uit Rusland worden geïmporteerd, zijn aanzienlijk gedaald.

Zo zakte het aandeel aardgas van 38,5 procent in het tweede kwartaal van 2021 tot bijna 13 procent in dezelfde periode van 2023. Het aandeel steenkool nam in die periode zelfs af van 45 procent tot 0 procent.

Van de belangrijkste Russische exportproducten was alleen het aandeel van de invoer van kunstmest hoger dan een jaar eerder, hoewel dit nog steeds onder het niveau van 2021 lag.