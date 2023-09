Huizenprijzen zijn even stabiel, maar volgens experts komt daar snel een eind aan

Delen via E-mail

De huizenprijzen gaan volgend jaar weer in de lift, voorspellen onderzoekers van ING Research. Daarmee zijn goedkoper wordende huizen verleden tijd en dat komt vooral door de stijgende lonen.

Afgelopen maanden waren de prijzen van koopwoningen stabiel, met een gemiddelde stijging van 0,5 procent in juli, blijkt uit de recentste cijfers van statistiekbureau CBS. Daarvoor zakten de prijzen een jaar lang. Daardoor was een woning in juli gemiddeld 5,6 procent goedkoper dan tijdens de piek medio 2022, gecorrigeerd voor seizoenseffecten.