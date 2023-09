Schiphol hoeft minder vluchten te schrappen en nachtvluchten blijven

Het demissionaire kabinet stelt minder scherpe eisen aan Schiphol. Het jaarlijkse aantal vluchten op het vliegveld hoeft niet terug naar 440.000, maar naar 452.500. Ook hoeft de luchthaven niet te stoppen met nachtvluchten.

Het is een opvallend besluit dat het kabinet vrijdagmiddag bekendmaakt. In het afgelopen jaar zijn er enkele rechtszaken gevoerd over de krimpplannen voor Schiphol. Het nu demissionaire kabinet wilde het maximale aantal vluchten eerder in twee stappen verlagen naar 440.000. Het doel hiervan was de geluidshinder voor omwonenden beperken.

Schiphol, volledig eigendom van de overheid, wilde hier wel aan en kondigde ook aan te stoppen met nachtvluchten. Maar luchtvaartmaatschappijen, KLM voorop, stonden op hun achterste benen. Samen spanden ze rechtszaken aan over de plannen van het kabinet. Volgens de luchtvaartsector waren die onvoldoende afgestemd met de luchtvaartmaatschappijen.

Een rechter haalde een streep door de krimpplannen, maar in hoger beroep kreeg demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur) toch gelijk. Daarop ging de luchtvaartsector weer in cassatie.

Deze week kwam er ook nog druk vanuit de Amerikaanse overheid om de plannen af te zwakken. In een brief aan Den Haag klaagt Washington over de gevolgen voor Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen.

Wegens tijdsdruk een minder ambitieus plan

Nu was het de vraag of de krimpplannen controversieel verklaard zouden worden. Met andere woorden: worden deze plannen nog wel doorgezet nu het kabinet demissionair is? Of wordt dat aan een volgend kabinet overgelaten?

Schiphol wilde graag op tijd duidelijkheid, liet topman Ruud Sondag eerder deze week weten. Om sneller duidelijkheid te scheppen, presenteert Harbers nu een minder ambitieus krimpplan.

Het aantal vluchten op Schiphol moet in 2024 terug naar 452.500 in plaats van 440.000. En nacht- en privévluchten mogen voorlopig doorgaan. Al wordt het aantal nachtvluchten wel iets beperkt.

Volgens de bewindsman leidt dit pakket tot 15 procent minder geluidshinder overdag en 's nachts. Uiteindelijk wil hij de geluidshinder met 20 procent terugdringen. Naar die laatste stap wordt nog gekeken.