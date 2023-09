Aandeel vrouwen in raden van bestuur wordt maar niet groter

Delen via E-mail

Mannen zijn nog steeds dominant in de bestuurskamers van beursgenoteerde bedrijven. Het aantal vrouwelijke bestuurders blijft steken rond de 15 procent, blijkt uit de Female Board Index 2023.

Het aandeel van zo'n 15 procent vrouwen blijft al twee jaar nagenoeg gelijk. Hoogleraar Mijntje Lückerath (Tilburg University) verrichtte het onderzoek en spreekt in NRC van "een stilstand". In 2020 was nog 28 procent van de nieuwe bestuurders een vrouw.