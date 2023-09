Nog 226.000 ondernemers hebben coronaschuld, een op de vijf betaalt niet

Delen via E-mail

Ongeveer 226.000 ondernemers hebben op dit moment nog een openstaande coronaschuld bij de Belastingdienst. Zij hebben sinds oktober 2022 een betalingsregeling lopen.

Het merendeel houdt zich aan de termijnen, maar zeker 43.000 ondernemers hebben nog niets betaald, schrijft demissionair staatssecretaris Marnix van Rij in een brief aan de Tweede Kamer.

Het aantal ondernemers met een coronaschuld is sinds oktober al gedaald met 41.000. Zij hebben hun schuld afgelost of zijn failliet gegaan. De totale schuld daalde in deze tien maanden van 19,6 naar 14,8 miljard euro.