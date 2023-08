Jumbo neemt nog meer supermarkten over van Jan Linders

Delen via E-mail

Supermarktketen Jan Linders verkoopt nog eens vier vestigingen aan Jumbo. Eerder kocht de geelzwarte formule al zes supers van het Limburgse bedrijf. Hoeveel geld met de deal is gemoeid, is niet bekendgemaakt.

De vier winkels staan allemaal in Limburg en worden omgebouwd naar het Jumbo-merk. Eerder werd al besloten dat de Jan Linders-formule, een bekend merk in het zuidoosten van het land, verdwijnt.

De Limburgse keten maakte dit jaar bekend dat ze gaat samenwerken met Albert Heijn. Daarbij blijft Jan Linders eigenaar van de winkels, maar exploiteert ze die voortaan onder het AH-merk. De eerste van deze omgebouwde winkels is woensdag opengegaan.

De deal mocht van toezichthouder ACM alleen doorgaan als Jan Linders een deel van de winkels zou verkopen. Anders zouden er in bepaalde plaatsen te veel Albert Heijn-winkels zijn. Jumbo profiteert daarvan, door in totaal tien winkels van de Limburgers over te nemen.