De huidige arbeidsmarkt is krap, maar het wordt nog erger

Bedrijven kunnen nu al moeilijk aan personeel komen, maar uitkeringsinstantie UWV verwacht dat vergrijzing dit de komende jaren nog verergert. Vooral na 2025 zijn er structureel te weinig mensen beschikbaar. Digitalisering, arbeidsmigranten en werken na het pensioen kunnen dit oplossen.

Oorzaak van de problemen is wat het UWV de "dubbele vergrijzing" noemt. Niet alleen gaan er de komende decennia steeds meer mensen met pensioen, zij worden ook nog eens ouder. Daardoor is er meer behoefte aan zorgmedewerkers, terwijl daar nu al grote tekorten aan zijn.

Tegelijkertijd stromen de komende tijd niet zoveel jongeren de arbeidsmarkt op. In 2021 waren er voor elke AOW-gerechtigde nog drie werkenden. Tegen 2040 is dat gedaald naar iets meer dan twee.

Illustratief is het huidige verschil tussen het aantal mensen dat tussen de 50 en 67 jaar is en het aantal kinderen tot 17 jaar. Die eerste groep gaat de komende zeventien jaar met pensioen en wordt in principe grotendeels vervangen door die tweede groep. Alleen zijn die met ongeveer een miljoen minder dan degenen die tussen nu en 2040 met pensioen gaan.