Failliet VanMoof overgenomen door e-stepmerk Lavoie

E-bikemaker VanMoof wordt overgenomen door e-stepmerk Lavoie, onderdeel van het Britse McLaren Applied. Dat melden de curatoren donderdag. Lavoie is van plan verder te groeien door de overname en de activiteiten van VanMoof verder te ontwikkelen.

Dat meldt het bedrijf in een verklaring. Hoeveel geld het voor de overname heeft betaald, is onduidelijk. Ook is niet bekend wat het betekent voor de klanten van VanMoof. De definitieve afronding van de overname staat gepland voor maandag 4 september. Daarna wordt meer bekend over wat de deal betekent voor de klanten, melden de curatoren.

De schuld van het Amsterdamse bedrijf was inmiddels opgelopen tot meer dan 140 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 80 miljoen euro in 2021, het laatste jaar waarover cijfers beschikbaar zijn. Oprichters Ties en Taco Carlier konden door de hoge verliezen een faillissement niet meer afwenden.

De curatoren zijn meteen na het faillissement op zoek gegaan naar mogelijkheden voor een doorstart. Verschillende partijen hebben interesse getoond, maar uiteindelijk gaat Lavoie met de buit aan de haal. Dat bedrijf is onderdeel van McLaren Applied, dat in het verleden onderdeel was van het McLaren-concern dat bekend werd in de Formule 1. Lavoie zelf specialiseert zich in opvouwbare elektrische steps.