Komende jaren meer hinder op spoor door onderhoud op drukke momenten

ProRail gaat de komende jaren steeds vaker doordeweeks en overdag onderhoud doen aan het spoor. Volgend jaar zal vooral de Friese reiziger dat merken. In de jaren daarna gebeurt dit ook in andere delen van het land. Dat meldt ProRail donderdag.

De spoorbeheerder zegt geen andere keuze te hebben doordat er te veel onderhoudswerk is dat niet kan wachten. Ook speelt mee dat de bedrijven die het onderhoud moeten uitvoeren, moeilijk aan genoeg personeel kunnen komen. Daarnaast zijn er steeds meer monteurs die bij voorkeur niet in het weekend willen werken.

"We hebben te maken met verschillende uitdagingen, zoals personeelstekorten en strenge wetgeving rondom flora en fauna", aldus een woordvoerder van ProRail. Zo lag het treinverkeer eerder dit jaar een tijdje stil in Brabant door de aanwezigheid van dassen.

"We proberen zoveel mogelijk onderhoud op rustige momenten te doen. Maar volgend jaar kunnen we niet anders dan een deel op drukke momenten uit te voeren", licht de spoorbeheerder toe.

Het treinvervoer in Friesland zal daar komend jaar als eerste iets van merken. Gedurende vijf weken in juni en juli werkt ProRail aan het spoor rond Leeuwarden. Het treinverkeer in een deel van Friesland ondervindt dan vanaf midden juni tot 9 juli ernstige hinder. Verder merkt het goederenvervoer volgend jaar dat wordt gewerkt aan de Betuweroute en aan de Havenspoorlijn.

Blijft de hinder in 2024 nog beperkt tot Friesland en het goederenvervoer, dat zal in de jaren erna anders zijn. In welke regio's daarna wordt gewerkt, is nog onderwerp van gesprek. Maar het is nu al duidelijk dat onderhoud ook dan doordeweeks en overdag plaatsvindt en dat reizigers daar veel van merken.