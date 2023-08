Waar onze inflatie daalt, blijven prijsstijgingen in eurozone groot

De consumentenprijzen in eurolanden zijn in augustus 5,3 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee is de inflatie precies even hoog als in juli. Waar in Nederland de inflatie door goedkopere energie flink is gedaald, is dat effect in de hele eurozone niet zo groot.

Dat komt vooral doordat de prijzen van voedingsmiddelen, alcohol en tabak nog altijd flink hoger zijn dan een jaar eerder. Gas en elektriciteit zijn wel goedkoper geworden, maar het prijsverschil is kleiner dan in juli.

In Nederland is de inflatie wel flink afgenomen: van 4,6 in juli naar 3 procent in augustus. Die afname is vooral het gevolg van lagere prijzen voor energie en brandstoffen. Die prijzen zijn in Nederland sterker gedaald dan in de eurozone als geheel.

Ook speelt mee dat statistiekbureau CBS de kosten voor energie sinds juni op een andere manier berekent. Waar vorig jaar de prijzen van nieuwe energiecontracten nog bepalend waren, kijkt het CBS nu naar de daadwerkelijke kosten die huishoudens maken. Ook de kosten van lopende energiecontracten worden dus meegenomen.

In Duitsland komt de inflatie deze maand uit op 6,4 procent, tegenover 6,5 procent een maand eerder. In Frankrijk is het cijfer opgelopen tot 5,7 procent (van 5,1 procent in juli). Ook in Spanje is de inflatie in augustus gestegen.

Tegenvallend inflatiecijfer mogelijk reden voor renteverhoging

Dat de inflatie in de eurozone hoog blijft, is een tegenvaller voor de Europese Centrale Bank (ECB). Die heeft met een reeks van inmiddels negen renteverhogingen geprobeerd de inflatie af te remmen richting de 2 procent.

Het idee is dat lenen bij een hogere rente minder aantrekkelijk is en dat dit de uitgaven van consumenten en bedrijven afremt. Maar dat zal pas op termijn effect hebben op de inflatiecijfers. De hoop was dat de ECB-rente voldoende verhoogd was om de inflatie langzaam maar zeker te laten dalen.