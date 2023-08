Megabank Credit Suisse verdwijnt volledig van toneel na overname door UBS

Delen via E-mail

De Zwitserse bank UBS wil de eerder dit jaar overgenomen concurrent Credit Suisse volledig opnemen in het eigen bedrijf. Daarbij gaan duizenden banen verloren. UBS behoedde Credit Suisse eerder dit jaar van een faillissement door een overname.

In maart stond Credit Suisse op omvallen. Na diverse schandalen haalden rekeninghouders massaal hun geld weg. Daarop nam UBS, toen nog geleid door voormalig ING-topman Ralph Hamers, op nadrukkelijk verzoek van de Zwitserse overheid de concurrent over.

Sindsdien was de vraag of UBS een deel van de bank weer zou afsplitsen. Donderdag liet de bank bij de presentatie van kwartaalcijfers weten wat ze met de overname van Credit Suisse van plan is.