In 100 woorden Hoe wordt de inflatie precies berekend?

De inflatie in Nederland is in augustus gedaald naar 3 procent. Dat komt mede door een nieuwe rekenmethode. Het winkelmandje met producten waarmee het cijfer wordt berekend, verandert continu. NU.nl-lezers vroegen zich af: hoe wordt die inflatie dan vastgesteld?

Statistiekbureau CBS hanteert een boodschappenmandje met prijzen van talloze producten en diensten. Die bepalen samen het inflatiepercentage. In het standaard mandje heeft alles een bepaalde weging. Zo tellen eten en drinken voor 12 procent mee, wonen en energie voor 30 procent en vervoer voor 10 procent. Die weging verandert door de jaren.

In juni is de manier van berekenen ook flink veranderd. Het CBS keek voor de prijs van energie alleen naar nieuw energiecontracten. Maar die werden in 2022 ineens veel duurder, terwijl veel consumenten met lopende contracten niet direct meer gingen betalen. Daardoor was de inflatie toen onrealistisch hoog. Nu kijkt het statistiekbureau naar wat huishoudens daadwerkelijk kwijt zijn aan energie.