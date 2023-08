Inflatie duikt in augustus naar laagste niveau in twee jaar tijd

De inflatie valt in augustus veel lager uit dan in de voorgaande maanden. De consumentenprijzen zijn nu slechts 3 procent hoger dan een jaar eerder. Sinds september 2021 is dit percentage niet meer zo laag geweest. Afgelopen juli was de inflatie nog 4,6 procent.

Een belangrijke oorzaak van de inflatiedaling is dat energie en brandstoffen 28,6 procent goedkoper zijn geworden ten opzichte van augustus 2022, meldt statistiekbureau CBS.

Dat geldt niet voor veel andere prijzen. Zo zijn voedingsmiddelen 10,3 procent duurder dan in augustus vorig jaar. Al is dit percentage gunstiger dan in juli, toen die prijzen nog 11,6 procent hoger waren dan een jaar eerder.

De prijzen van diensten zijn in een jaar tijd met 5,4 procent gestegen en die van industriële goederen met 6,4 procent.

Inflatie zakt weer omlaag

<iframe frameborder="0" :src="url" class="external-embed--noscript"></iframe>

Het lagere inflatiecijfer is deels het resultaat van een nieuwe meetmethode van het CBS. Het statistiekbureau gebruikt nu de energieprijzen die consumenten daadwerkelijk betalen, of ze nou een vast of een variabel energiecontract hebben.

Vorig jaar hanteerde het CBS nog de prijzen van nieuwe vaste energiecontracten. Maar die werden in de zomer van 2022 opeens veel duurder, terwijl consumenten met een lopend contract nog een lagere prijs betaalden. Dat maakt de prijsdaling van energie nu veel groter.

Volg nieuws over inflatie Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen Blijf met meldingen op de hoogte

Inflatie daalt in buurlanden amper of niet

In landen als België en Duitsland is de inflatie in augustus amper of niet gedaald. En in Spanje is het percentage zelfs voor de tweede maand op rij gestegen. Het is de vraag wat er met de inflatie in heel Europa is gebeurd. Donderdagmiddag worden de nieuwe cijfers gepubliceerd.

De Europese Centrale Bank (ECB) voerde in ruim een jaar tijd negen renteverhogingen door om de inflatie af te remmen. Het idee is dat lenen hierdoor minder aantrekkelijk wordt en bedrijven en consumenten dan minder uitgeven. Zo zou de inflatie moeten dalen.

Bij tegenvallende cijfers grijpt ECB misschien weer in

Als de nieuwe Europese inflatiecijfers tegenvallen, dan zal dat volgens experts een reden zijn om in september toch een tiende renteverhoging aan de reeks toe te voegen.

Het nadeel is dat de inflatiebestrijding ook de economische groei beperkt: het is immers de bedoeling dat bedrijven en consumenten minder gaan uitgeven. Daarom wil de ECB niet meer renteverhogingen doorvoeren dan nodig.