Nederlandse aardgasreserves over minder dan negen jaar uitgeput

De Nederlandse aardgasreserves zijn naar verwachting over minder dan negen jaar uitgeput. "Als we bij het huidige tempo gas blijven oppompen en er worden geen nieuwe aardgasreserves ontdekt, dan is het op", stelt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij statistiekbureau CBS.

"Dat betekent het einde van een tijdperk", vervolgt hij.

Volgens het CBS zat er eind vorig jaar nog 142 miljard kubieke meter winbaar gas in de Nederlandse bodem. Het jaar daarvoor was dit 181 miljard kubieke meter en in 2018 meer dan het dubbele: 298 miljard kubieke meter.

"De omvang van de Nederlandse aardgasreserves nam in 2022 verder af door winning en verminderde winbaarheid van het Groningenveld", constateert Van Mulligen. Vanwege aardbevingen werd een aantal jaren geleden besloten om de gaswinning in Groningen op termijn te stoppen. Vorig jaar was de aardgasproductie in Groningen minder dan een vijfde van de totale gaswinning in Nederland.

Het kabinet maakte eerder dit jaar bekend dat het Groningenveld stopt in oktober van dit jaar en dat het veld een jaar later definitief sluit. "Wat zal resteren van de Nederlandse aardgasreserves zijn de kleinere gasvelden op land en onder de Noordzee", aldus het statistiekbureau.

1:08 Afspelen knop Hoe gaan we wonen zonder aardgas?

Afgelopen jaar werd er 16,1 miljard kubieke meter aardgas uit de Nederlandse bodem gehaald.