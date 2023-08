Europa koopt meer vloeibaar gas van Rusland in dan voor Oekraïense invasie

Europese landen hebben in de eerste zeven maanden van dit jaar 40 procent meer vloeibaar gas van Rusland ingekocht dan in dezelfde periode in 2021, voor de Russische invasie van Oekraïne. Dat schrijft de Financial Times op basis van een rapport van ngo Global Witness.

Rusland draait de pijpleidingen met gas naar het Westen al jarenlang dicht. Europese landen willen zelf ook af van de import van Russisch gas, aangezien Rusland daarmee de invasie van Oekraïne kan financieren. Maar dat bezwaar lijkt voor vloeibaar gas (lng) per boot niet te gelden, meldt Global Witness op basis van data van onderzoeksbureau Kpler.

Met name Spanje en België zijn grootafnemers van het Russische lng. Samen met China vormen zij de top drie inkopers. Spanje kocht in de eerste zeven maanden van dit jaar 7,47 miljard kubieke meter lng uit Rusland. Vorig jaar was dat nog 4,67 miljard kubieke meter.

De import naar België nam toe van 5,17 miljard kubieke meter in 2022 naar 7,08 miljard kubieke meter in 2023. De inkoop vanuit Nederland nam juist af: van 2,87 miljard kubieke meter vorig jaar naar 0,83 miljard dit jaar.

Jonathan Noronha-Gant van Global Witness zegt tegen de Financial Times dat de data schrikbarend zijn. "Het maakt niet uit of gas via een pijpleiding of per boot komt. Het betekent nog steeds dat Europese bedrijven miljarden naar de oorlogskas van Poetin sturen." Voor de invasie van Oekraïne importeerde Europa nauwelijks lng uit Rusland, omdat er toen genoeg gas via de pijpleidingen stroomde.