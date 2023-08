Vogels, handen of rivieren: laatste dag om te stemmen voor nieuwe bankbiljetten

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Wie bij 'snip' nog steeds denkt aan een biljet van 100 gulden, kan vandaag nog proberen de vogel terug op een bankbiljet te krijgen. De eurobiljetten krijgen (bijna) allemaal een nieuw ontwerp en vogels zijn een van de mogelijke thema's.

Deze samenvatting is gemaakt met behulp van AI en gecheckt door NU.nl .

Alle biljetten worden op termijn vervangen, behalve die van 500 euro. Daar komt geen nieuwe versie van omdat de biljetten erg populair zijn onder criminelen. De ECB wil daarom dat er steeds minder van in omloop zijn.

In 2024 wordt duidelijk welk thema de verkiezing heeft gewonnen. Twee jaar later moet het definitieve ontwerp klaar zijn. Daarna duurt het nog enkele jaren voordat de biljetten daadwerkelijk worden uitgegeven. Wie de snip terug wil, moet dus nog even geduld hebben.