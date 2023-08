Burger King moet voor de rechter verschijnen vanwege omvang van de Whopper

Burger King moet zich voor de rechter verantwoorden voor zijn plaatjes van de Whopper. De rundvleesburger ziet er in advertenties rijkgevulder uit dan hij in werkelijkheid is, zeggen verontwaardigde klanten van de fastfoodketen.

Volgens de aanklagers lijkt de Whopper 35 procent groter op afbeeldingen van Burger King. Ook zou hij maar half zoveel vlees bevatten als de advertenties beloven. Daar puilt de hamburger over de rand van het broodje uit.

Een Amerikaanse rechter heeft besloten de zaak op te pakken. Burger King is aangeklaagd wegens misleiding van klanten.

Het bedrijf ontkent de beschuldiging. De Whopper in de reclames zou precies hetzelfde zijn als de miljoenen burgers die klanten voorgeschoteld krijgen, laat Burger King in een verklaring weten.