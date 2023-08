Inflatie loopt weer op in Spanje en daalt amper in België en Duitsland

Nieuwe inflatiecijfers laten zien dat het niet makkelijk is om de prijsstijgingen te beteugelen. Ondanks maatregelen van de ECB en overheden stijgt de inflatie in Spanje al twee maanden op rij. Ook in België en Duitsland blijft het gewenste effect uit.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in ruim een jaar tijd negen keer haar belangrijkste rentetarief verhoogd om de inflatie af te remmen.

Als lenen minder aantrekkelijk wordt, beperkt dat de uitgaven van consumenten en bedrijven, is de gedachte. Het duurt wel enige tijd voor dit echt effect heeft, blijkt nu ook uit inflatiecijfers over de maand augustus.

Spanje was het eerste Europese land waar de inflatie in juni onder de gewenste 2 procent was gezakt. Dat kwam mede door ingrepen van de overheid. Maar in juli liep de inflatie alweer op en nu in augustus weer.

De Spaanse consumentenprijzen zijn 2,6 procent hoger ten opzichte van een jaar eerder. In juli was dat verschil nog 2,4 procent. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat brandstofprijzen in de afgelopen maand flink zijn gestegen.

Ook het Belgische inflatiecijfer viel woensdag tegen. De prijzen in België zijn nu 4,1 procent hoger dan een jaar geleden. Vooral voedingsmiddelen zijn fiks duurder: die kosten 12,7 procent meer dan in augustus vorig jaar.

Kleine daling in Duitsland nog geen reden tot optimisme

In Duitsland daalde de inflatie van 6,2 procent in juli naar 6,1 procent nu. Maar analisten zijn toch somber gestemd. Zo steeg de inflatie in de de regio Noordrijn-Westfalen, de economische motor van Duitsland, juist wel. Het percentage ging van 5,8 procent naar 5,9 procent.

Ook in enkele andere belangrijke Duitse regio's liep de inflatie op. Volgens het statistiekbureau komt dat onder meer doordat Duitsers in de zomer van 2022 voor 9 euro per maand met het ov konden reizen en ze daar nu meer voor betalen.

Is er nog een renteverhoging nodig?

Donderdag worden de voorlopige inflatiecijfers van Nederland en de eurozone bekend. Als dan ook de Europese inflatie hoog blijft, kan dat voor de ECB een reden zijn om in september een extra renteverhoging te overwegen.