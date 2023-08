Veerdienst Holland Norway Lines legt schip stil wegens financiële problemen

Delen via E-mail

Holland Norway Lines, dat met een veerboot overtochten naar Noorwegen aanbiedt, heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het schip vaart voorlopig niet en ook de kaartverkoop ligt stil.

Holland Norway Lines zegt dat de financiële problemen zijn ontstaan, nadat het bedrijf aan het begin van dit jaar moest vertrekken uit de Eemshaven. De veerboot MS Romantika is tijdelijk verhuisd naar Cuxhaven in Duitsland. Sinds juni vertrekt het schip van Emden naar Kristiansand in Noorwegen.