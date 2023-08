Biomassacentrale in Diemen komt er voorlopig niet: vergunning ingetrokken

De provincie Noord-Holland heeft te makkelijk een vergunning afgegeven voor de bouw van een biomassacentrale in Diemen. Voordat Vattenfall de centrale gaat bouwen, moet het energiebedrijf onderzoek doen naar de gevolgen voor het milieu.

Vattenfall wil in de biomassacentrale houtpellets gaan verstoken om warmte op te wekken voor huishoudens in Diemen, Amsterdam en Almere.

Mobilisation for the Environment (MOB) is het niet eens met de bouw van de centrale. De milieuorganisatie is bang voor luchtvervuiling en natuurschade aan Nederlandse natuurgebieden als gevolg van de neerslag van stikstof, dioxines en zware metalen.