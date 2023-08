Aantal mensen in de bijstand nog verder gedaald

Al meer dan twee jaar daalt het aantal Nederlanders dat een bijstandsuitkering ontvangt. Jongeren vormen hierop een uitzondering: onder hen stijgt het aantal ontvangers juist.

Aan het einde van het tweede kwartaal kregen 36.000 jongeren tot 27 jaar een bijstandsuitkering, meldt statistiekbureau CBS. Dat waren er duizend meer dan een jaar eerder. In andere leeftijdsgroepen neemt het aantal mensen in de bijstand wel af. Daardoor neemt het totale aantal bijstandsontvangers al negen kwartalen op rij af.

Dit komt doordat de arbeidsmarkt krap is. Veel bedrijven zijn op zoek naar personeel, waardoor relatief weinig mensen zonder baan komen te zitten. Dat zie je ook terug in de werkloosheidscijfers, die zeer laag zijn.

Jongeren komen dus juist wel wat vaker in de bijstand terecht. Dit komt volgens CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen doordat ze vaak als uitzendkracht werken of tijdelijke contracten hebben. Zij worden sneller ontslagen als een bedrijf bijvoorbeeld moet bezuinigen. Ouderen hebben meestal een vast contract of zijn zzp'er en komen daardoor minder snel in de bijstand terecht.