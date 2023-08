De Volksbank schatte risico's niet goed in en krijgt 4,5 miljoen euro boete

Delen via E-mail

De Volksbank moet een boete van 4,5 miljoen euro betalen omdat ze de risico's rond bepaalde leningen jarenlang te laag heeft ingeschat. Dat heeft de Europese Centrale Bank besloten.

Het gaat om risico's rond leningen aan bepaalde Zwitserse kantons en regionale banken in het Alpenland. De Volksbank schatte die risico's tussen 2014 en 2021 veel te laag in. Daardoor kon de Europese Centrale Bank (ECB) als toezichthouder ook niet goed inschatten hoe groot de risico's bij de Volksbank als geheel waren.

De ECB kondigde in juli al een boete aan, maar maakt de hoogte van het bedrag nu bekend. Het moederbedrijf van SNS, RegioBank en ASN Bank had het bedrag al opzijgelegd, staat in het halfjaarverslag van de bank.