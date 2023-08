Verkoopprijzen in de industrie zakken voor vierde maand op rij

De prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun goederen waren in juli lager dan een jaar eerder. Het is de vierde maand op rij dat de prijzen zijn gedaald.

In het kort De afzetprijzen in de Nederlandse industrie dalen voor de vierde maand op rij.

De prijzen waren gemiddeld 7,7 procent lager dan een jaar eerder. Dat komt vooral door lagere olieprijzen.

Het vertrouwen van producenten in de industrie neemt af. Deze samenvatting is gemaakt met behulp van AI en gecheckt door NU.nl.

De prijzen waren in juli gemiddeld 7,7 procent lager dan in dezelfde maand een jaar eerder, meldt statistiekbureau CBS. In april lieten de prijzen voor het eerst in ruim twee jaar een daling zien. Toen ging het om een daling van 2,4 procent.

De prijzen van de industrie hangen nauw samen met de olieprijzen. Die waren een jaar eerder een stuk hoger. Zo kostte een vat ruwe Brentolie vorige maand ruim 72 euro. Dat is bijna 30 procent minder dan een jaar eerder.

Vooral producten in de aardolie-industrie waren in juli een stuk goedkoper. Die kostten ruim 28 procent minder dan een jaar eerder. In de chemie daalden de prijzen met bijna 23 procent door de lagere olieprijzen. In de autosector en machine-industrie stegen de prijzen nog wel.

Ook het vertrouwen van producenten neemt af

De prijzen in de industrie dalen, maar het vertrouwen van producenten in de industrie ook. De ondernemers zijn vooral somber gestemd over de komende drie maanden. Ook zijn ze negatief over hun voorraden.