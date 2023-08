Een koophuis is nu gemiddeld vijf keer zo duur als in 1993

De prijs van een koophuis is momenteel vijf maal zo hoog als in 1993. Betaalde je dertig jaar terug nog gemiddeld ongeveer 80.000 euro voor een woning, inmiddels is dat 434.000 euro.

In het kort Prijs koophuis is vijf keer hoger dan in 1993, gemiddeld 434.000 euro

Prijzen in Noord-Holland en Amsterdam stegen het meest

Stijging komt onder meer door migratie, fiscale voordelen en beperkt aanbod Deze samenvatting is gemaakt met behulp van AI en gecheckt door NU.nl.

Vooral in Noord-Holland schoten de prijzen omhoog, blijkt uit cijfers van dataverzamelaar Calcasa. Gemiddeld werd een huis daar de afgelopen drie decennia zes keer zo duur. Daarbij was Amsterdam een uitschieter. De prijzen in de hoofdstad zijn sinds begin jaren negentig zelfs zeven keer over de kop gegaan.

De stijging was relatief het kleinst in Limburg. Maar zelfs in de gemeente met de kleinste stijging, Simpelveld, zijn huizen nu vier keer zo duur als dertig jaar terug.

Volgens Calcasa zijn er diverse oorzaken voor die extreme stijging. Zo steeg de vraag naar huizen sterk, onder meer doordat er nu meer alleenstaanden zijn. Ook migratie speelde een rol. Verder steeg de koopkracht van veel huishoudens en stimuleerde de overheid het huizenbezit met fiscale regelingen zoals de hypotheekrenteaftrek.

Gebrek aan nieuwbouw stuwt prijzen op

Daarnaast hebben projectontwikkelaars de laatste jaren weinig huizen kunnen bouwen door de stikstofproblematiek. Ook is er weinig bouwgrond beschikbaar. Daardoor is het aanbod van koophuizen klein, terwijl de vraag groot is. Dit drijft de prijzen op.

Dat was de voorbije jaren goed te merken. Woningprijzen stegen in één jaar soms meer dan 20 procent. Sowieso werden huizen sinds 1993 vrijwel continu duurder.